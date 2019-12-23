В Тюменской области мужчина решил начать новую жизнь с нападения на АЗС

В Ишиме мужчина напал на автозаправку. С разбойного нападения 45-летний ишимец хотел начать новую жизнь, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, 45-летний ранее не судимый житель Ишима заранее подготовил разбойное нападение на АЗС. По камерам наблюдения полиции удалось установить, что мужчина подстерегал кассира автозаправки более получаса. Когда 28-летняя девушка, оператор-кассир АЗС, вышла на улицу, злоумышленник подошел к ней сзади и ударил по голове. После этого преступник забрал из кассы АЗС 5 тыс рублей.

Девушка вызвала полицию. На место прибыла оперативно-следственная группа. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали мужчину дома. Разбойник рассказал, что надеялся на большую сумму в кассе АЗС. Преступник рассчитывал на похищенные деньги уехать в другой город, чтобы начать там новую жизнь.

Сейчас нападавший задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч.3 ст. 162 УК РФ).

Ишим, служба информации

Ишим. Другие новости 23.12.19

Ушел из жизни основатель тюменского поискового движения и экс-депутат. / Чиновники решили месяцами копить отходы в тюменском Заболотье. / Тюменские власти отказались снижать с нового года тариф на обращение с коммунальными отходами. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»