Следователи заинтересовались смертью тюменки, которую не стали класть в больницу с болями в сердце

Следственный комитет начал проверку сообщения об обстоятельствах смерти жительницы Тюмени, которой не помогли врачи «скорой помощи». Трагедия произошла 8 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

8 декабря врачи «скорой помощи», вызванные к жаловавшейся на боли в сердце тюменке, диагностировали у нее невралгию. Пациентке поставили обезболивающий укол и не стали ее госпитализировать. Через несколько часов женщина скончалась от острой коронарной недостаточности. СУ СК РФ по Тюменской области начал доследственную проверку, в рамках которой будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

В департаменте здравоохранения Тюменской области заявили, что «на основании статьи о врачебной тайне, не могут давать информацию по конкретно указанной ситуации». «По всем обращениям, которые поступают в департамент, проводятся соответствующие мероприятия. Заявители уведомляются о результатах», – сказали в департаменте.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 23.12.19

В Тюменской области мужчина решил начать новую жизнь с нападения на АЗС. / Ушел из жизни основатель тюменского поискового движения и экс-депутат. / Чиновники решили месяцами копить отходы в тюменском Заболотье. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»