Тюменский губернатор распорядился избавиться от гастарбайтеров в такси до 1 марта

Губернатор Тюменской области Александр Моор запретил гастарбайтерам работать в такси и на арендованных легковых машинах. Владельцам служб такси дано время до 1 марта, чтобы «привести численность иностранных работников в соответствие с настоящим постановлением» главы региона.

Постановление, подписанное 19 декабря, было опубликовано на официальном сайте правовой информации 20 числа. Моор установил запрет на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, к работам в организациях, предоставляющим услуги такси и арендованных легковых автомобилей с водителем. Такой же запрет установлен на работу иностранцев в организациях, осуществляющих перевозки сухопутным пассажирским транспортом. Запрет вступает в силу с 1 января, но тем службам такси, где уже работают иностранцы, дано 2 месяца на расторжение отношений с ними с соблюдением требований трудового законодательства.

Тюмень, служба информации

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