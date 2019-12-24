Глава Тюменской области отказался снижать в регионе самый высокий в УрФО транспортный налог

Правительство Тюменской области не собирается возвращать льготы по транспортному налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. Об этом на пресс-конференции во вторник, 24 декабря, заявил губернатор региона Александр Моор.

«Мне кажется даже справедливым и честным такой договор между правительством Тюменской области и автовладельцами, что мы содержим и строим хорошие дороги, а автовладельцы платят транспортный налог – не самый высокий в Российской Федерации», – заявил Моор, добавив, что за счет поступления транспортного налога формируется дорожный фонд, однако, средства от этого налога составляют лишь часть средств фонда.

Губернатор объяснил, что в 2017 году, когда была отменена льгота, по средней налоговой нагрузке на одно авто Тюменская область находилась на 83 месте в России (726 рублей на 1 автомобиль). При этом средняя налоговая нагрузка по стране составляла 2951 рубль на авто, а в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области превышала 5 тыс рублей на автомобиль. «При этом дороги в Тюменской области – одни из лучших в России», – напомнил губернатор.

По словам Александра Мора, за 10 лет в Тюменской области количество легковых автомобилей с мощностью двигателя от 100 до 150 «лошадей» увеличилось с 96 тысяч до 198 тысяч, 36% машин в регионе имеют такую мощность двигателя. При этом, количество автомобилей с двигателем слабее 100 л.с. снизилось на 17 тысяч.

Отметим, что на 2019 год транспортный налог на автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. в Тюменской области – самый большой в УрФО – 30 рублей на 1 л.с. В Курганской области владельцы платят 27 руб/л.с., на Ямале – 24,5 руб/л.с., в Челябинской области – 15,9 руб/л.с., в Свердловской области – 9,4 руб/л.с, а в ХМАО – 7 руб/л.с.

При этом в Тюменской области одна из самых незначительных разница между налогом на автомобили 100 – 150 л.с. (это популярные «Фольксваген Поло», «Киа Рио», «Лада Калина», «Лада Приора», «Ниссан Альмера» и многие другие) и в несколько раз более дорогими машинами с двигателем 150-200 л.с. (например, «Ауди А8», «Шевроле Трейлблейзер», «Тойота Хайлентер» и другие). Так, владелец автомобиля с двигателем в 150-180 л.с. заплатит в Тюменской области за лошадиную силу 38 рублей, в Свердловской области – 32,7 рубля, в Челябинской области – 33,5 рубля, в Курганской области – 50 рублей, в ХМАО – 40 рублей. Меньше разница в ставке налогообложения для небогатых и состоятельных автомобилистов, чем в Тюменской области, только на Ямале – там транспортный налог для машин с мотором в 150 – 200 л.с. составляет 25 рублей на 1 л.с.

Тюмень, служба информации

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