В Тюмени пожарные тушат «ад» в трехэтажном доме

В Тюмени пожарные полтора часа не могут потушить пожар в частном трехэтажном доме. Тушение затрудняют сильный ветер и конструкция здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Пожар начался в трехэтажном жилом доме 15х20 метров на улице Гастелло в Тюмени. Сообщение о возгорании поступило в 18:55, через три минуты пожарные были на месте. Горит третий этаж здания и кровля. Огнеборцам удалось спасти из горящего здания двоих человек. Погибших и пострадавших нет.

С огнем борются 40 пожарных с 9 единицами спецтехники. К половине 20:38 вечера пожарным удалось локализовать возгорание, но потушить пожар еще не удалось. Тушение затруднял сильный ветер и конструкция здания – оно построено из дерева, обложенного кирпичом.

В группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» выложены видео пожара. В комментариях тюменцы пишут, что огонь может перекинуться на соседние частные дома. Видео очевидцы озаглавили «Ад на ул.Гастелло». В ГУ МЧС заверили, что огонь не распространяется.

Тюмень, служба информации

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