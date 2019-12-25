Тюменец изрезал ножом знакомого, выбивая пин-код от банковской карты

В Тюмени мужчина связал своего гостя и резал его ножом, чтобы узнать пин-код от банковской карточки, на которолй была значительная сумма денег. Полиция возбудила уголовное дело о разбое с причинением тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Преступник познакомился с потерпевшим на улице и пригласил его к себе домой. Мужчины выпивали вместе в квартире на улице 30 лет Победы в Тюмени. На свою беду, гость рассказал, что недавно продал квартиру, и крупная сумма от продажи лежит теперь у него на банковской карте. Тогда хозяин квартиры связал своего гостя, забрал у него банковскую карту и стал требовать пин-код к ней. Владелец карты отказался назвать пин-код, после чего преступник нанес ему множество ударов ножом.

Владельцу банковской карты удалось сбежать от своего мучителя, на улице он обратился за помощью к прохожим. Мужчину доставили в больницу со множественными колото-резаными ранами. Медики сообщили о происшествии в полицию.

Прибывшим на место полицейским удалось по горячим следам задержать 31-летнего подозреваемого. У мужчины была изъята банковская карта, дома у него нашли нож, которым преступник колол потерпевшего. Перед тем, как его задержали, мужчина успел купить с помощью похищенной банковской карты спиртное и продукты питания. За разбой с причинением тяжкого вреда здоровью тюменцу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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