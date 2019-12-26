В Тюмени налетчик вынес из ломбарда «ювелирки» на миллион рублей

Тюменские полицейские ищут мужчину, совершившего разбойное нападение на ломбард. Преступник в четверг, 26 декабря, похитил ювелирные украшения на миллион рублей.
«В 12:50 поступило сообщение о разбойном нападении на ломбард по адресу ул.Пермякова, 21. Неизвестный под угрозой ножа похитил ювелирные украшения», – сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Сумма ущерба пока устанавливается, по данным ломбарда она составляет около миллиона рублей.
На место выехала оперативно-следственная группа, но задержать разбойника по горячим следам не удалось. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого. В распоряжении полиции есть фото налетчика с камер видеонаблюдения.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области просят всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемом, звонить по телефонам 02 или 102 (при звонке с сотового телефона).
Тюмень, служба информации
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