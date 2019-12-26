Тюменский водитель погиб в столкновении с грузовиком «Красное и белое»

В Заводоуковском районе в четверг, 26 декабря в столкновении с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. Причиной ДТП могла стать аварийноопасная дорожная обстановка, вызванная снегопадом.

«На 110 километре автодороги Тюмень – Омск в Заводоуковском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Исудзу». По предварительной информации, «Рено Логан» выехал на полосу встречного движения. В ДТП погиб 38-летний житель Заводоуковского района. Обстоятельства ДТП выясняются», – рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Грузовик «Исудзу» относился к торговой сети «Красное и белое».

Заводоуковск, служба информации

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