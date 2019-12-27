В Тюмени горел «болгарский» пансионат, женщин и детей пришлось спасать через окна

В Тюмени произошел пожар в восьмиэтажном пансионате на улице Олимпийской, 12а. Пожарным пришлось эвакуировать женщин с детьми через окна верхних этажей с помощью лестниц.

Возгорание произошло в квартире на 1 этаже пансионата. Как сообщили в группе «ЧС Тюмень» «ВКонтакте» местные жители, дым быстро заполнил лестничные клетки, так что самостоятельно выбраться из квартир люди не могли. На размещенном в соцсети видео видно, что люди стояли на балконах и через открытые окна просили о помощи. Прибывшим на место пожарным пришлось эвакуировать жильцов пансионата через окна с помощью лестниц. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в пятницу, 27 декабря, в 11.30 поступило сообщение о возгораний на первом этаже жилого многоквартирного дома по адресу: Олимпийская, 12а в Тюмени. Первые пожарные прибыли на место в 12:37. Пожарные и сотрудники Росгвардии спасли 19 человек, в том числе 8 детей. Было эвакуировано 36 человека, из них 7 детей.

Как сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, бригада «скорой помощи» прибыла на Олимпийскую, 12а в 11:41. На месте пожара дежурило две бригады «скорой». За медицинской помощью обратились 11 человек, двоих с подозрением на отравление продуктами горения доставили в ОКБ № 1, ещё один пациент с подозрением на травму голени был доставлен в ОКБ № 2.

Пожар был локализован в 12:13, в 12:30 пожарным удалось его ликвидировать. Причины пожара и размер ущерба устанавливаются.

Тюмень, служба информации

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