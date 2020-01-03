В Тюменской области депутат незаконно прописал у себя гастарбайтеров

Депутат тобольской районной думы Магерам Джаббаров зарегистрировал у себя 16 нелегальных мигрантов. Народный избранник намеревался помочь жителям ближнего и дальнего зарубежья получить вид на жительство в Тюменской области, сообщил источник «Нового дня», знакомый с ситуацией.

По данным источника, среди зарегистрированных депутатом мигрантов – жители Закавказья и Турции. Якобы, регистрация была проведена с ведома местного участкового уполномоченного полиции, старшего лейтенанта полиции Анатолия Бадта, который приходится племянником главе Тобольского района Юрию Батту, который также мог быть в курсе происходящего. По данным источника, полиция зарегистрировала информацию о преступлении, но данных о возбуждении уголовного дела против Магерами Джаббарова инсайдер не сообщает.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Новому Дню» сообщили, что сотрудники миграционной службы обнаружили факт незаконной регистрации российских и иностранных граждан по одному из адресов в Тобольском районе. Проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Магерам Джаббаров подтвердил «Новому Дню», что у миграционной службы возникли к нему вопросы. По словам депутата, вчера сотрудники полиции посетили его и составили протокол по поводу зарегистрированных у него лиц. Джаббаров обязался в ближайшее время «выписать» от себя временно зарегистрированных иностранцев. Джаббаров уточнил, что больная часть из упомянутых 16 человек – либо члены его семьи (7 чел.) либо граждане России (4 чел.).

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 30.12.19

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