В Тюменской области мужчина рискует отправиться в колонию после отказа от ночного кормления ребенка

В Ялуторовске полиция возбудила уголовное дело против мужчины, отказавшегося от ночного кормления младенца. Ялуторовчанин угрожал ножом своей сожительнице, которая требовала накормить ребенка.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ранее судимый житель Ялуторовского района отказался кормить маленького ребенка в ночное время. Его сожительница возмутилась поведением мужчины, которое нарушало установленный в семье порядок. Мужчина вспылил и стал угрожать своей второй половине ножом.

Женщина стала звать на помощь и стучать по батарее отопления, чтобы привлечь внимание соседей. Один из них и сообщил в полицию о происходящем. На место выехал участковый уполномоченный полиции, который задержал подозреваемого. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. По этой статье вспыльчивому ялуторовчанину грозит до двух лет лишения свободы.

Ялуторовск, служба информации

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