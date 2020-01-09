Чтобы оплатить кредиты и жилье, тюменский инкассатор воровал деньги клиентов

В Тюмени инкассатор украл более 400 тыс рублей, чтобы платить за кредиты и жилье. Полиция задержала 33-летнего сотрудника инкассаторской фирмы, возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в конце 2019 года в полицию города Тюмени обратился руководитель одного из финансовых учреждений. Он заявил о краже денег. Полицейские установили, что с сентября по декабрь 2019 года у компании было похищено более 400 тысяч рублей.

Полицейские установили, что к хищениям причастен 33-летний тюменец, специалист по экономической безопасности фирмы, осуществлявшей перевозку денег. Он имел доступ к инкассаторской сумке, из которой и крал часть денег при их транспортировке.

Украденные деньги мужчина тратил на оплату кредитов и жилья. Против инкассатора возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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