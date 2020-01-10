В Тюмени из-за ДТП с автобусом перекрыли важную автомагистраль

В Тюмени пассажирский автобус столкнулся с автомобилем «Жигули», в результате было перекрыто движение по улице Федюнинского. Причиной ДТП стала «Газель», которую «понесло» в сторону автобуса после съезда с эстакады, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Днем в пятницу, 10 января в Тюмени в районе дома по улице Федюнинского, 17 произошло ДТП с участием автобуса №15. По предварительным данным, «Газель» во время съезда с эстакады «понесло» на автобус. Чтобы уйти от столкновения, водитель автобуса попытался перестроиться из правого ряда в левый. В результате автобус столкнулся с автомобилем «Жигули» седьмой модели, после чего отечественная легковушка протаранила столб. Водителю «Газели» удалось избежать столкновения.

В результате ДТП водитель «Жигулей» 1976 года рождения получил ушибы. Из пассажиров автобуса никто не пострадал. Столкнувшиеся автомобили перегородили проезжую часть улицы Федюнинского. Движение машин было временно остановлено во избежание новых ДТП, так как проезд был возможен только через тротуар.

Тюмень, служба информации

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