Тюменские спасатели полтора километра преследовали в лесу пса, сбежавшего с места ДТП

Уватские спасатели не дали погибнуть фокстерьеру, убежавшему в лес после ДТП, в котором пострадали хозяева собаки. Чтобы поймать собаку, сотрудникам МЧС пришлось идти полтора километра по глубокому снегу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, в четверг, 9 января, на 375 километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск неподалеку от села Уват столкнулись «Мазда 6» и грузовик «МАЗ». В ДТП пострадали два человека, ехавшие в иномарке. Автомобиль был полностью искорежен, однако, пострадавшие были в сознании.

Прибывшая бригада медиков на месте оказала первую помощь пострадавшим. После того, как была оказана первая помощь, они вспомнили, что в машине была собака, фокстерьер по кличке Чуня. На месте аварии собаки не оказалось.

Водитель и пассажир «Мазды» были госпитализированы с признаками закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга в хирургию Областной больницы №20 села Уват, а спасатели начали поиски собаки. Спасатели нашли следы животного, уводившие от трассы в лес. Фокстерьера удалось обнаружить глубоко в лесу, собака пробежала полтора километра по глубокому снегу.

Собака не сразу далась в руки спасателям, была испугана, лаяла и рычала. Через несколько минут успокоившегося фокстерьера удалось взять на руки. Собаку доставили в пожарную часть села Уват, отогрели и накормили. Через пару часов фокстерьера, который избежал травм во время ДТП, вернули хозяевам.

Уват, служба информации

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