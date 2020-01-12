Президент Путин сделал «генералом» первого зампрокурора Тюменской области

Президент России Владимир Путин присвоил классный чин государственного советника юстиции 3 класса первому заместителю прокурора Тюменской области Руфату Биктимерову. Указ президента подписан в субботу, 11 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Чин государственного советника юстиции 3 класса в России соответствует войсковому чину генерал-майора. Таким образом, Руфат Биктимеров на данный момент имеет самый высокий классный чин в органах прокуратуры Тюменской области.

На торжественном мероприятии в прокуратуре региона в воскресенье, 12 января прокурор тюменской области Владислав Московских вручил Руфату Биктимерову знак «Почетный работник прокуратуры Российской федерации».

Тюмень, служба информации

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