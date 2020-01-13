Тюменец сгорел в автомобиле на объездной дороге

В Тюмени в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины. Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Днем 13 января 2020 года на третьем километре окружной дороги в районе озера Липовое в Тюмени в сгоревшем автомобиле было обнаружено метровое тело мужчины. Сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмени проводят доследственную проверку, назначены экспертизы для установления личности мужчины, причин его смерти и возгорания автомобиля.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 13.01.20
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