Тюменец сгорел в автомобиле на объездной дороге

В Тюмени в сгоревшем автомобиле обнаружен труп мужчины. Следственный комитет начал проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Днем 13 января 2020 года на третьем километре окружной дороги в районе озера Липовое в Тюмени в сгоревшем автомобиле было обнаружено метровое тело мужчины. Сотрудники следственного отдела по Центральному округу Тюмени проводят доследственную проверку, назначены экспертизы для установления личности мужчины, причин его смерти и возгорания автомобиля.

Тюмень, служба информации

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