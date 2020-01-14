В Тюменской области девушка сбила насмерть спешившего в школу младшеклассника. ФОТО

В Упоровском районе Тюменской области под колесами автомобиля погиб ученик начальных классов местной школы. Ребенок шел на остановку школьного автобуса, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Трагедия произошла рано утром во вторник, 14 января в деревне Шашова Упоровского района. По предварительным данным, мальчик, которому в конце января должно было исполниться восемь лет, шел на остановку школьного автобуса в районе улицы Восточной, дом 10. Ребенка сбила девушка 1997 года рождения на «Ладе Приора».

Водитель объяснила, что ребенок неожиданно стал перебегать дорогу в месте, где нет пешеходного перехода. От полученных в ДТП травм ребенок умер на месте, водитель «Приоры» не пострадала. Ее стаж составляет всего полгода. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства трагедии.

Упорово, служба информации

Упорово. Другие новости 13.01.20

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