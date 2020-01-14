Тюменская пенсионерка отобрала у мужчины две иконы и мобильник

В селе Исетское Тюменской области пенсионерка пришла в гости к мужчине со спиртным, выпила и отобрала у хозяина дома телефон и две иконы. Полиция возбудила уголовное дело о грабеже, ценность икон еще предстоит установить экспертам.

По версии следствия, 59-летняя безработная, неоднократно судимая жительница села Исетское пришла к 61-летнему односельчанину со спиртным. Женщина знала, что у мужчины имеются проблемы со здоровьем и он живет один. Будучи дома у потерпевшего, подозреваемая выпила принесенное с собой спиртное, забрала сотовый телефон хозяина квартиры, после чего упаковала в пакет две иконы и ушла. Все просьбы хозяина дома не трогать его вещи пенсионерка проигнорировала.

Потерпевший вызвал полицию. Прибывшей на место следственно-оперативной группе удалось установить и задержать подозреваемую. За грабеж ей грозит до четырех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. Назначена искусствоведческая экспертиза, которой предстоит определить ценность похищенных икон.

Исетское, служба информации

Исетское. Другие новости 14.01.20

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