В Тюменской области женщину заперли в доме, чтобы она не дала показания по уголовному делу

Житель села Шорохово в Исетском районе 11 дней не выпускал из дома сожительницу, чтобы та не дала показания по уголовному делу против него. Освободить женщину удалось участковому уполномоченному полиции, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, днем 29 ноября 2019 года двое сожителей поссорились во дворе дома на улице Мира в селе Шорохово. Во время ссоры пьяный, ранее судимый 36-летний мужчина схватился за топор и стал угрожать убить сожительницу. По вызову приехал местный участковый, которого мужчина нецензурно обругал. По факту угроз убийством было возбуждено уголовное дело.

Чтобы женщина не смогла дать показания по уголовному делу об угрозе убийством, сожитель 2 декабря запер ее в доме. Участковый смог освободить пленницу только 13 декабря. Ее сожитель был задержан и заключен под стражу. Следователи Следственного управления СК РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы. В общей сложности, мужчину обвиняют по трем статьям УК РФ: угроза убийством, оскорбление представителя власти и незаконное лишение свободы. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены для рассмотрения в суд.

Тюмень, служба информации

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