В Тюменской области разбились два автобуса, пострадали почти 20 человек

Два ДТП с участием пассажирских автобусов произошли утром в среду, 15 января в Тюменской области. Пострадали как минимум 17 человек, одна пассажирка попала в реанимацию с черепно-мозговой травмой.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области сообщили, что утром 15 января маршрутное такси №3 въехало в столб в районе Загородного сада на въезде на мост по улице Профсоюзной. По предварительным данным, микроавтобус двигался по своей полосе, причиной аварии стала помеха движению «Газели», которую создал автомобиль «Форд Фокус». Отметим, что пользователи группы «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте» отмечали: водитель «Форда», спровоцировавший ДТП, вел себя на дороге агрессивно и создавал помехи и другим участникам движения.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области сообщили, что вызов в службу «скорой помощи» поступил в 8:46 утра, три бригады медиков прибыли на место ДТП через 6 минут. После осмотра пострадавших и оказания им помощи в ОКБ№2 Тюмени были госпитализированы 7 пассажиров микроавтобуса.

Второе ДТП с участием автобуса произошло на 174 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись автокран и маршрутный автобус №655. По предварительным данным ГИБДД, автокран выехал на полосу встречного движения. От удара автобус опрокинулся в кювет. По уточненным данным, пострадали 10 человек – 9 пассажиров автобуса и водитель автокрана 46 лет.

По данным департамента здравоохранения Тюменской области, сообщение о ДТП поступило в «скорую» в 9:18 утра. В 9:30 на место прибыла первая бригада «скорой помощи» из Байкалово. На месте в общей сложности работали 4 бригады «скорой» тобольской областной больницы №3. Одна пассажирка автобуса была госпитализирована в реанимацию с черепно-мозговой травмой. Трое человек после оказания необходимой помощи по поводу ушибов были направлены на амбулаторное наблюдение. Обследование троих пострадавших еще продолжается, известно также еще об одном пострадавшем.

Тюмень – Тобольск, служба информации

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