Строительный гигант «Мостострой-11» тюменского депутата облдумы Николая Руссу может быть причастен к сливу бетона в лесу на Ялуторовском тракте под Тюменью. Расследование, которое ведут специалисты Росприроднадзора, продолжается, но «на «Мостострой» указывают много фактов», – заявили в ведомстве.

«У нас все еще идет расследование, – отметили в «Росприроднадзоре». – Но вывода еще нет окончательного». Расследование началось после обращения активистов экологического движения «Зеленый хоровод», и продолжается с начала декабря 2019 года. В Роспотребнадзоре уточнили, что расследование по факту слива бетона в лесу еще далеко от завершения.

Гендиректор «Мостостроя-11» Николай Руссу отказался комментировать информацию до той поры, пока не будет завершено расследование Росприроднадзора. «А мне сказали, что это вы [бетон] слили, – заявил Руссу корреспонденту «Нового дня» в ответ на вопрос, причастен ли «Мостострой-11» к инциденту и проводилась ли на предприятии внутренняя проверка. – Где-то наняли бетононасос, поехали и специально вылили. Сейчас мы ведем расследование. Все уже сказано уже давно. Когда будет точное определение, тогда мы скажем «да». Вам больше нечем заниматься? Когда у нас будет информация, ответим».

Активисты опубликовали видео залитого бетоном леса 5 декабря в социальных сетях. Экоактивисты утверждают, что бетон сливали месяцами, и его слой местами достигает полуметра. На месте экологи обнаружили бетономешалку «Мостостроя-11».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.01.20

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