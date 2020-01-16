Пьяный тюменский пенсионер на «Инфинити» пытался сбежать от гаишников

В Тюмени пьяный пенсионер на «Инфинити» снес дорожное ограждение и пытался сбежать с места ДТП. Задержать лихача удалось, потому что его автомобиль заглох, сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

Вечером в среду, 15 января в Тюмени на улице 50 лет Октября автомобиль «Инфинити» протаранил дорожное ограждение. Водитель пытался скрыться с места ДТП, но перед перекрестком улиц 50 лет Октября и Воровского джип заглох.

Сотрудники ГИБДД задержали нарушителя и проверили его на состояние опьянения. Оказалось, что 61-летний мужчина пьян, освидетельствование показало наличие 0,43 мг алкоголя на литр выдыхаемого водителем «Инфинити» воздуха.

После проверки мужчины по базе ГИБДД выяснилось, что в 2016 году он уже был отстранен от управления автотранспортом за пьяную езду в Тюмени. На любителя пьяной езды был составлен административный протокол за управление транспортом в нетрезвом состоянии, наказание предусматривает штраф до 30 тыс рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Отметим, что всего за первые 2 недели нового года в Тюменской области сотрудники ГИБДД отстранили от управления автотранспортом 379 пьяных водителей.

Тюмень, служба информации

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