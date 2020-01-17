Тюменские компании предупредили о сокращении тысяч сотрудников

Более 3,5 тысяч работников будут сокращены в Тюменской области. На 1 января 2020 года о предстоящих увольнениях заявила 81 организация региона.

Согласно данным департамента труда и занятости населения Тюменской области, численность работников, предполагаемых к высвобождению, составляет 3526 человек. Уже уволено 1342 сотрудника 81 организации. При этом в режиме неполного рабочего дня или неполной рабочей недели трудятся 695 работников 30 организаций. Еще 184 человека находятся в простое по вине работодателя.

Больше всего работников, находящихся в режиме неполной занятости, в строительстве (42,2%), обрабатывающих производствах (38,3%), сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений (9,5%).

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 17.01.20

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