Чтобы съездить на родину, турок заплатил 12 млн тюменским судебным приставам

В Тюмени судебные приставы досрочно взыскали 12 млн рублей с сотрудника турецкой компании, осужденного за дачу взятки. Иностранец был осужден за попытку дать взятку сотруднику миграционной службы, сообщили в УФССП по Тюменской области.

В 2015 году сотрудник турецкой акционерной компании жил и работал в Волгограде без вида на жительство, за что был оштрафован миграционной службой на 400 тысяч рублей. Турок предложил сотруднику миграционной службы взятку в 200 тысяч рублей, но на следующий день был задержан правоохранительными органами. Суд приговорил иностранца к штрафу в 12 млн рублей. Осужденному была предоставлена рассрочка на 5 лет, каждый месяц он должен был платить по 200 тыс рублей из своей заплаты в полмиллиона рублей. Компания, в которой работал преступник, пообещала ему финансовую поддержку в уплате штрафа.

Через некоторое время мужчина перебрался в Тюмень, где стал работать в филиале все той же турецкой компании, но уже с официально оформленным видом на жительство. Однако, выехать из России он не мог из-за наложенного судебным приставом запрета. Чтобы посетить родных в Турции, мужчина погасил 12-миллионный долг до истечения 5 лет, на которые ему была предоставлена отсрочка уплаты штрафа.

Тюмень, служба информации

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