Тюменская прокуратура закрыла сайты, торговавшие водительскими правами

По иску прокуратуры Упоровского района были заблокированы 11 сайтов по продаже поддельных водительских удостоверений. Фальшивые документы позволяли управлять транспортом любых категорий, спецтехникой и водным транспортом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Интернет-ресурсы по продаже поддельных удостоверений были выявлены в ходе мониторинга сети. Поскольку за изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность, распространение информации о возможности их приобретения запрещено. Прокуратура обратилась в Центральный районный суд Тюмени с иском о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории РФ. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Доступ ко всем 11 сайтам был заблокирован.

Ранее «Новый день» писал об уголовном деле за торговлю водительскими правами, возбужденном против экс-директора «Тобольской автошколы ВОА» Тимура Набиева. Сотрудниками правоохранительных органов были опрошены действующие и бывшие сотрудники ГИБДД, в том числе начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в Тобольске Умар Асхабов, племянник заместителя руководителя Следственного управления СК РФ по Тюменской области Ахмеда Асхабова.

Упорово, служба информации

Упорово. Другие новости 17.01.20

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