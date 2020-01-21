Силовики помогли тюменской пенсионерке, которая полгода работала бесплатно

В Тюмени пенсионерка полгода работала бесплатно, надеясь на порядочность работодателя. Получить деньги за работу продавцом пожилая женщина смогла только после того, как судебные приставы арестовали расчетный счет должника, сообщили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

62-летнии тюменка устроилась на работу продавцом одежды к индивидуальной предпринимательнице. Зарплата была небольшой, но женщина была рада любой подработке к пенсии. После года работы предпринимательница не продлила трудовой договор с пенсионеркой и перестала платить ей зарплату. Тем не менее, пенсионерка еще полгода работала, надеясь на порядочность работодателя. Однако, платить за работу бизнес-вумен отказалась.

Пенсионерка обратилась в суд, который удовлетворил иск. Судебный пристав РОСП Ленинского АО УФССП России по Тюменской области обратил взыскание на расчетный счет должника, на который поступали деньги от продаж. После этого предпринимательница выплатила пенсионерке всю сумму задолженности (102 тыс рублей) и оплатила исполнительский сбор.

Тюмень, служба информации

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