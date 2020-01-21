Тепловики устроили 10-метровый фонтан кипятка на парковке в Тюмени

В Тюмени на улице Демьяна Бедного из-за порыва теплосети в воздух поднялся столб горячей воды высотой около 10 метров. Горячая вода залила несколько автомобилей, припаркованных в этом месте, сообщили пользователи соцсети «Вконтакте».

Судя по выложенному в группе «ЧС Тюмень» видео, от хлещущей под большим напором воды пострадало 5 машин. На записи видно, что люди избегают подойти в фонтану горячей воды, хлещущему между двух автомобилей.

В отделе по связям с общественностью и СМИ АО «УСТЭК» сообщили, что повреждение тепловой сети было вызвано отключением другого участка теплосети в связи с ремонтными работами. «21 января бригада «УСТЭК» проводила работы по адресу ул. Демьяна Бедного, 98/4 . Отключение ремонтируемого участка тепловой сети от подачи теплоносителя повлекло за собой повреждение другого участка тепловой сети в районе ул. Демьяна Бедного, 95а», – сообщили в теплоснабжающей организации.

Поврежденный участок трубопровода был отключен через 10 минут после возникновения инцидента. Бригада «УСТЭК» приступила к ликвидации последствий разлива горячей воды и ремонтным работам на теплопроводе. Причины произошедшего станут известны после обследования трубопровода. В нескольких домах в районе порыва была ограничена подача тепла. В компании заверили, что восстановить теплоснабжение планируется до конца дня. Согласно информации об отключениях потребителей, размещенной на сайте «УСТЭК», ограничение подачи тепла и горячей воды произошло в 9:20 утра во вторник, 21 января и продлится до полуночи.

В теплоснабжающей организации отметили, что в результате коммунального инцидента был нанесен ущерб припаркованным рядом автомобилям. «В соответствии с законодательством, физические и юридические лица, имущество которых пострадало, имеют право на получение страховой выплаты», – отметили в «УСТЭК».

АО «УСТЭК» является Единой теплоснабжающей организацией в городе Тюмени. Компанию контролируют уральские энергетики Алексей Бобров и Артем Биков. Они же контролируют компанию «ТЭО» – регионального оператора по обращению с коммунальными отходами.

Тюмень, служба информации

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