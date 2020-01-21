В Тюмени получил приговор гастарбайтер, который сбил насмерть судью в отставке

В Тюмени осужден гастарбайтер-нелегал, сбивший на грузовике насмерть судью в отставке Лидию Головачеву. Приговор был вынесен во вторник, 21 января, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

5 июня 2019 года водитель грузовой «ГАЗели» на нерегулируемом перекрестке улиц Льва Толстого и Уральской поворачивал налево и не пропустил пешехода. Под колеса автомобиля попала 73-летняя судья в отставке, 9 июня она скончалась в больнице.

Водителем «ГАЗели» был 26-летний гражданин Таджикистана Муслим Тоджибой. В 2017 году он был выдворен из России за нарушение правил пребывания в стране иностранных граждан. Въезд в РФ гастарбайтеру был запрещен. Но мужчина поменял на родине имя и фамилию и через Красноярск в апреле 2018 года вернулся в Россию, после чего приехал в Тюмень.

Суд приговорил мужчину к 2 с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Также он был лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Тюмень, служба информации

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