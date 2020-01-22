Тюменская компания, причинившая ущерб Абалаку на миллиарды рублей, проиграла чиновникам важный суд

Компания «Промэкскавация», которую подозревают в причинении вреда природе Абалакской особо охраняемой территории на сумму 2,3 млрд рублей, проиграла суд администрации Тобольского района. АО «Промэкскавация» просила отменить распоряжения администрации района, которыми чиновники отменили ранее выданные разрешения на использование земель Санниковского и Абалакского сельских поселений в Тобольском районе.

Как говорится в материалах дела, в соответствии с распоряжениями администрации Тобольского муниципального района от 08.05.2018 №388 и от 08.05.2018 №395 «Промэкскавации» были выданы разрешения на использование земель для размещения объектов, предназначенных для обеспечения пользования недрами, с местоположением: Тюменская область, Тобольский район, Санниковское сельское поселение и Тюменская область, Тобольский район, Абалакское сельское поселение. Как сообщал «Новый день», летом прокуратура совместно с ФСБ и департаментом недропользования и экологии Тюменской области провели проверку и выяснили, что АО «Промэкскавация» незаконно складировала добытый в карьере Санниковского поселения песок на особо охраняемой природной территории комплексного заказника регионального значения «Абалакский природно-исторический комплекс». Согласно оценкам департамента недропользования, ущерб превысил 2 млрд рублей.

Разразился скандал, было возбуждено уголовное дело против должностных лиц компании «Промэкскавация». 24 октября 2019 года администрация района отменила разрешения, ранее подписанные главой муниципалитета Юрием Баттом.

Батту это не помогло: в январе этого года он был вынужден добровольно уйти с должности главы района, которым руководит с сентября 2010 года. После отставки против экс-чиновника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, получив разрешение на складирование песка на территории «Абалакского природно-исторического комплекса» (документ был подписан Баттом), недропользователь нанес ущерб природе в размере 2,3 млрд рублей. Дело занимается Следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Отметим, что Следственный комитет также занимается делом против неустановленных лиц из руководства АО «Промэкскавация». Однако, расследование идет неспешно: уголовное дело было возбуждено 3 октября, но, как рассказала бывший соучредитель компании Лариса Шакурова, следователь до сих пор не опросил ее по данному делу.

Между тем, в ноябре 2019 года АО «Промэкскавация» подало иск в Арбитражный суд Тюменской области, в котором компания просила отменить распоряжения администрации Тобольского района, отменявшие, в свою очередь, ранее выданные разрешения на добычу и складирования песка. Более того, недропользователь дважды просил суд принять обеспечительные меры – то есть приостановить действия распоряжений администрации района от 24 октября. Суд отказался приостанавливать действие распоряжений, рассудив, что компания просто хочет продолжать разработку участка недр в то время, пока будут рассматриваться ее основные требования. В итоге, в среду, 22 января Арбитражный суд Тюменской области отказал «Промэкскавации» в иске, приняв решение: «Отказать в признании ненормативного правового акта [администрации Тобольского района] недействительным полностью». Параллельно в Арбитражном суде 27 декабря 2019 года приняли к рассмотрению иск АО «Промэкскавация» к департаменту недропользования и экологии Тюменской области. Недропользователь оспаривает административное взыскание, наложенное департаментом 4 декабря 2019 года. По данным источника «Нового дня», основанием для «административки» стали материалы, переданные в департамент прокуратурой региона. За что было наложено взыскание и в чем оно выражается, в материалах суда не указано. Получить комментарий директора департамента Жанны Злобиной не удалось. Заседание суда по данному делу назначено на четверг, 23 января.

«Новый день» будет следить за развитием ситуации.

Тюмень, служба информации

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