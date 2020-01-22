Тюменские депутаты заочно проголосовали по проекту поправок в Конституцию

Депутаты тюменской областной думы в среду, 22 января, голосуют по проекту поправок в Конституцию России. Думцы единодушно поддерживают поправки, сообщили сразу два источника «Нового дня», близких к облдуме.

По данным источников, голосование по проекту поправок в основной закон страны проходит заочно. В пресс-службе тюменской областной думы «Новому дню» подтвердили данную информацию, отметив, что голосование продолжается в течение всего дня.

Как сообщил источник агентства, предложения президента поддержали единогласно все депутаты облдумы, включая представителей всех оппозиционных фракций. В пресс-службе думы заявили, что результаты голосования будут опубликованы в четверг, 23 января.

Напомним, президент Владимир Путин внес в Госдуму проект поправок в Конституцию 20 января. Поправки включают в документ вошли инициативы о закреплении обязательных требований к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, закрепление в Конституции величины МРОТ не ниже прожиточного минимума, гарантии обязательной индексации пенсий и соцвыплат. Также предлагается установить приоритет Конституции перед международными договорами, ограничение для одного лица возможности занимать должность президента РФ не более двух сроков, расширение полномочий Госдумы и Госсовета.

Тюмень, служба информации

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