В Тюменской области прокуратура заблокировала интернет-казино

Прокуратура добилась блокировки 30 интернет-ресурсов с запрещенной информацией. Среди них было одно интернет-казино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мониторинг глобальной сети проводила прокуратура Омутинского района Тюменской области. Было выявлено 30 сайтов по продаже наркотиков, поддельных документов, а также интернет-казино. Распространение такой информации запрещено, поэтому надзорное ведомство направило иски в Центральный районный суд Тюмени о признании размещенной на сайтах информации запрещенной к распространению на территории РФ.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, доступ к запрещенным сайтам был заблокирован.

Тюмень, служба информации

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