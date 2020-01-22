Тюменский судебный пристав пытался обманом получить деньги должника

В Тюмени будут судить бывшего судебного пристава, который за деньги обещал прекратить исполнительные производства против одного из должников. Исполнительные производства при этом вел другой пристав, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в 2019 году судебный пристав-исполнитель межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Тюменской области потребовал 100 тыс рублей с должника, в отношении которого было возбуждено несколько исполнительных производств на общую сумму около 3 млн рублей. За эти деньги пристав обещал прекратить исполнительные производства. При этом дела должника вел другой пристав, и обвиняемый не имел полномочий принимать по ним решения.

27 декабря 2019 года при попытке получить деньги злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ в машине возле ДК «Строитель» в Тюмени. В отношении 34-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество с использованием служебного положения (ч. 3 ст.159 УК РФ). Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый признал вину. Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Тюмень, служба информации

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