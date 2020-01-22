В Тюменской области при взрыве топливной цистерны погиб человек. ВИДЕО

В Ишиме во время ремонта цистерны из-под горючего погиб слесарь, возбуждено уголовное дело. Причиной трагедии стал взрыв во время проведения сварки на цистерне.

Как сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, днем 19 декабря работники Вагонного ремонтного депо Ишим ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка. Слесарь по ремонту подвижного состава производил сварку на цистерне из-под нефтепродуктов. Произошел хлопок, слесарь упал с цистерны на пол цеха и получил повреждения, несовместимые с жизнью.

Следственные органы Уральского СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.143 УК РФ). Следователи допросили работников предприятия, свидетелей, назначили комплекс судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Видео предоставлено пресс-службой Уральского следственного управления на транспорте.

Ишим, служба информации

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