Тюменец разбил машину, чтобы отомстить за сестру

В Тюмени мужчина решил отомстить мужу своей сестры и разбил его машину. Сумма ущерба из-за нанесенных автомобилю повреждений составила 330 тыс рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, 33-летний тюменец стал свидетелем семейного конфликта своей сестры с ее мужем. Подозреваемый решил отомстить свояку за обиды сестры и нанес повреждения его автомобилю. Подозреваемый оставил на автомобиле вмятины на всех четырех дверях и на крыше, повредил бамперы и вырвал боковые зеркала. Общая сумма причиненного ущерба составила более 330 тыс рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» (ст. 167 УК РФ). «Мстителю» может грозить до 2 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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