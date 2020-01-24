Тюменские врачи спасли мужчину после четырех клинических смертей за один день

Тюменские врачи смогли спасти пациента-«сердечника», у которого четырежды за день наступила клиническая смерть. Мужчина выжил, перенес операцию на сердце и спустя 8 дней выписался из больницы, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Звонок на пульт диспетчера «скорой помощи» поступил в 6:49 утра. Звонивший, 57-летний мужчина, жаловался на боль в груди. Мужчине стало плохо накануне, около 6 часов вечера, и мужчина всю ночь почти не спал из-за боли. Утром ему стало невыносимо больно, и он вызвал «скорую».

Приехавшие через 15 минут после получения вызова медики констатировали у пациента острый инфаркт миокарда. Когда медики спускали «сердечника» по лестнице на носилках, у него начались судороги, остановилось сердце и наступила клиническая смерть. Больного возвращали к жизни прямо в подъезде. Через три минуты, после разрядов дефибриллятора и непрямого массажа сердца, пациент задышал, открыл глаза и сказал: «О, я живой!»

Вторая остановка сердца произошла в машине «скорой помощи». Врачам снова удалось вернуть пациента «с того света». В кардиоцентре пациент еще два раза пережил клиническую смерть, на врачам вновь удалось его спасти. После этого тюменцу сделали успешную операцию, и спустя 8 дней он благополучно выписался домой. История произошла 17 декабря 2019 года, на днях дочь пациента прислала на электронную пояту экстренной службы письмо с благодарностью за спасение отца бригаде медиков – врачу Илье Горшкову и фельдшеру Надежде Сафрыгиной.

Тюмень, служба информации

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