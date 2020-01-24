Управляющий тюменского батутного центра, в котором сломала шею девушка, избежал колонии

В Тюмени вынесен приговор управляющему батутного центра «Атмосфера». Суд приговорил его к году лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе СУ СК Рф по Тюменской области.

Вечером 5 января в батутном центре 17 – летняя совершила несколько сложных прыжков с переворотами на батуте. Во время одного из сальто она упала на полотно батута и получила травму шеи. В результате травмы, осложнившейся нарушением функций дыхания, девушка погибла. Когда несовершеннолетняя совершала прыжки, никто из инструкторов не присутствовал рядом и не запретил выполнять сложные акробатические элементы.

За гибель подростка ответил 30-летний управляющий центра, который допустил до работы сотрудников, не имевших должного уровня подготовки. За «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти» ( п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), управляющему грозило до шести лет лишения свободы. Суд приговорил мужчину к 1 году лишения свободы условно и взыскал 1 млн рублей в пользу потерпевших.

Тюмень, служба информации

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