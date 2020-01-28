Тюменский пенсионер жестоко расправился со знакомыми, чтобы не отдавать долг

Тюменский пенсионер осужден за убийство знакомого и попытку застрелить его сожительницу, чтобы не возвращать большой долг. Пожилой мужчина расстрелял пару из обреза и добивал женщину ножом, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

65-летний мужчина в июле 2018 года взял у знакомого в долг 900 тыс рублей на один год. За пользование деньгами пенсионер должен был каждый месяц платить 30 тыс рублей. В марте 2019 года пожилой мужчина решил не возвращать долг и убить своего кредитора и его подругу. Преступник предложил им трудоустройство на базе отдыха и вечером 18 марта вывез под этим предлогом в лес. В лесном массиве злоумышленник остановил автомобиль и предложил дальше идти пешком, сказал, что проехать нельзя. Убийца пропустил свои жертвы вперед, после чего выстрелами из обреза тяжело ранил женщину и убил мужчину. После этого он вернулся к женщине и постарался добить ее несколькими ударами ножа.

Несмотря на ранения, женщина выжила. У нее был мобильный телефон и женщина сообщила о преступлении в полицию. Женщине оказали медицинскую помощь, убийца ее партнера был задержан. У пенсионера изъяли обрез и гранату со взрывателем.

Суд приговорил преступника к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В пользу матери погибшего и его сожительницы суд взыскал с убийцы в общей сложности 1,7 млн рублей в счет компенсации морального вреда. Для обеспечения гражданских исков три автомобиля осужденного суд оставил под арестом.

Тюмень, служба информации

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