«Молочный» гигант вложит полмиллиарда в производство сгущенки в Тюменской области

Компания «Данон» вложит почти полмиллиарда рублей в производство сгущенного молока в Тюменской области. О намерении «Данон Россия» реконструировать молочный комбинат «Ялуторовский» и увеличить закупки молока у тюменских сельхозпроизводителей заявил на встрече с губернатором Александром Моором в среду, 29 января гендиректор компании Чарли Капетти.

На встрече стороны обсудили развитие партнерских отношений. Капетти рассказал о планах к июлю 2020 года ввести в эксплуатацию после реконструкции цех сушки на молочном комбинате «Ялуторовский». Сумма инвестиций составит 453 млн рублей, компания предполагает создать на предприятии новые рабочие места. Производство даст возможность решить проблему сезонного перепроизводства молока тюменскими производителями: после ввода обновленного цеха в строй закуп молока будет увеличен.

Продукция комбината поставляется на территорию Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, в другие регионы Российской Федерации и в Казахстан. Губернатор Александр Моор назвал реализацию инвестиционного проекта компании «Данон» «еще одним шагом в укреплении позиций молочной отрасли региона».

Тюмень, служба информации

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