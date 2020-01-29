В уральском полпредстве рассказали о положении с коронавирусом в Тюменской области

Три случая подозрения на коронавирус зарегистрированы в Тюменской области. Такие данные были озвучены на на совещании в уральском полпредстве по профилактике и недопущению распространения болезни из КНР в среду, 29 января.
В двух случаях после исследования проб подозрения не подтвердились. Еще в одном случае медики пока ждут результатов исследования проб.
Получить комментарий в департаменте здравоохранения Тюменской области не удалось.
Официальный сайт управления Роспотребнадзора по Тюменской области сообщает, что с 24 января Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием тепловизоров. Выявлено 139 заболевших с признаками ОРВИ. Больных новой коронавирусной инфекцией зарегистрировано не было.
Тюмень, служба информации
Тюмень. Другие новости 29.01.20
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