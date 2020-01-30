Собака укусила девочку в лицо под Тюменью. Прокуратура начала проверку происшествия

Прокуратура Тюменского района проводит проверку в связи с сообщением о нападении собаки на девочку в поселке Боровском. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Информация о нападении, произошедшем 24 января, была размещена в группе «ЧС Тюмень» соцсети «Вконтакте». В сообщении приводятся слова самой пострадавшей девочки: «Я сидела на качели с другом на Островского 34 возле 4 подъезда. Прибежала собака, она стала на нас рычать, друг успел залезть на забор, а я побоялась бежать. Я повернулась, и она укусила». Согласно приложенной справке, пострадавшей 10 лет, собака причинила ей укушенную рану подглазничной области слева, гематому подглазничной области и ссадину на верхней губе. В ОКБ№2 Тюмени ребенку зашили рану и прописали лечение.

Это не первый случай нападения собак на детей в Тюменском районе. 29 января Тюменский районный суд взыскал 50 тыс рублей с жительницы деревни Ушакова в пользу девочки, пострадавшей от укуса собаки. Принадлежащий женщине пес породы джек-рассел-терьер 25 сентября 2019 года укусил шестилетнюю девочку за ногу. Инцидент произошел на детской площадке в деревне Ушакова, собаку выгуливали без намордника. В октябре владелицу пса оштрафовали на 2 тыс рублей за нарушение правил содержания домашних животных. В прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный и материальный вред обратился отец ребенка.

Тюмень, служба информации

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