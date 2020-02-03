В Тюменской области подростки устроили поножовщину на перроне железной дороги

Следственный комитет закончил расследование конфликта с поножовщиной между двумя компаниями подростков. В результате драки на перроне железнодорожной станции Голышманово тяжело пострадал 15-летний юноша.

По версии следствия, вечером 11 октября 2019 года на перроне железнодорожной станции Голышманово произошел конфликт между двумя компаниями подростков. 17-летний молодой человек нанес удар ножом своему 15-летнему оппоненту. Потерпевший получил ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст.111 УК РФ). Следователи допросили более 20 свидетелей, был проведен ряд экспертиз, следственные органы внесли представление в органы системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Расследование уголовного дела завершено.

Голышманово, служба информации

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