Суд вынес приговор тюменске, убившей избивавшего ее ревнивого сожителя

В Тюмени вынесен приговор женщине, убившей сожителя, защищаясь от семейного насилия. Тюменку признали виновной в превышении пределов необходимой обороны.

Как сообщили в пресс-службе Калининского районного суда города Тюмени, в октябре 2019 года погибший и его сожительница выпивали вместе на квартире. Мужчина приревновал подругу и стал ее избивать руками по лицу и голове. Женщина получила ряд телесных повреждений, чтобы защититься от дальнейшего избиения, схватилась за нож. Тюменка ударила ревнивого сожителя ножом в грудь один раз и убила его на месте.

Женщина признала вину и раскаялась в преступлении. Суд расценил ее действия, как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ч.1 ст. 108 УК РФ). С учетом смягчающих обстоятельств, тюменка была приговорена к 1 году и 10 месяцам исправительных работ. Ежемесячно 10% от ее заработка осужденная должна будет отдавать в доход государства. 4 февраля приговор вступил в законную силу.

Тюмень, служба информации

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