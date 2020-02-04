«Победа» снова открывает рейс из Тюмени в Москву

Авиакомпания «Победа» снова будет летать из Тюмени в Москву и обратно. Расписание рейсов доступно на официальном сайте авиакомпании.

Рейс в Москву будет вылетать в 6:20, обратный – в 23:55. Стоимость билетов начинается от 3100 рублей на рейс из Москвы в Тюмень и от 3600 рублей – на рейс в столицу. Новое расписание начинает действовать с 30 марта.

Тюмень, служба информации

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