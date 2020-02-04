Тобольские пожарные спасли из огня четырех кроликов. ФОТО

В Тобольске пожарные спасли из горящего дома кроликов. Животные не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, пожар в частном доме в 18 микрорайоне Тобольска произошел 3 февраля, сообщение о пожаре было получено в 10:38. Из-за позднего обнаружения пожара к моменту прибытия огнеборцев здание внутри горело открытым пламенем. На ликвидацию открытого горения у пожарных ушло несколько минут, огнеборцам удалось остановить распространения огня. Пламенем были повреждены внутренняя отделка комнаты и коридора и личные вещи жильцов дома.

В процессе борьбы с огнем сотрудники МЧС вытащили из горевшего помещения четырех кроликов. Во время эвакуации кролики вели себя спокойно, подчеркнули в МЧС.

Тобольск, служба информации

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