В Тюменской области жена пырнула ножом мужа, чтобы тот не разбудил детей

Жительница Аромашевского района ударила мужа ножом за громкий разговор по телефону. Женщина боялась, что от шума проснутся дети, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По версии следствия, житель Аромашевского района 1990 года рождения был пьян и громко разговаривал по телефону. Его 35-летняя жена несколько раз сказала супругу не кричать, потому что в доме спали дети. Мужчина пошел к выходу, в этот момент между супругами началась ссора. Жена схватила нож и ударила им своего мужа в спину.

Мужчина обратился в больницу, медики сообщили в полицию, сообщив, что к ним поступил человек с ножевым ранением. Супруга потерпевшего была задержана, полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия (ч.2 ст. 115 УК РФ). До суда подозреваемую оставили под подпиской о невыезде, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

Аромашево, служба информации

Аромашево. Другие новости 05.02.20

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