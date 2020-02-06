Тюменский СК ищет красный велосипед давно погибшего мужчины

Тюменские следователи ищут велосипед, на котором уехал из дома мужчина, найденный мертвым еще в сентябре 20129 года. Велосипед так и не был обнаружен, это имеет важное значение для установления обстоятельств смерти тюменца, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, 25 мая 2019 года житель деревни Падерина Тюменского района уехапл из дома на красном велосипеде «Forward Flash 2.0». Мужчина пропал, по факту его безвестного отсутствия было возбуждено уголовное дело.

Тело пропавшего было обнаружено в сентябре 2019 года в лесу между деревней Падерина и озерами Большой и Малый Тараскуль. Велосипед при погибшем обнаружен не был. Сейчас следователи Тюменского межрайонного следственного отдела просят местное население сообщить о случаях находок велосипедов на прилегающих территориях, в том числе по Червишевскому и Московскому трактам. Телефоны для сообщений: (3452) 30-02-02, 30-22-52, 8-904-491-43-25.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 06.02.20

Как кормят россиян, эвакуированных из зоны заражения коронавирусом (ВИДЕО). / Два города Тюменской области закрыли школы на карантин. / В Тюменской области жена пырнула ножом мужа, чтобы тот не разбудил детей. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»