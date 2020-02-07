Тюменский бомж разбил иномарку, заблокировавшую доступ к его любимой помойке

В Тюмени бомж разбил иномарку, припаркованную у мусорных контейнеров. Безработного возмутило, что машина закрыла доступ к мусорным бакам, к которым он регулярно наведывался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, 36-летний уроженец Тюменской области, безработный и не имеющий постоянного места жительства, добывал себе еду из мусорных контейнеров. Он регулярно посещал мусорную площадку в одном из дворов по улице 50 лет Октября в Тюмени. В одну из ночей в конце декабря 2019 года, придя в этот двор, бомж обнаружил, что кто-то припарковал свою иномарку, заблокировав доступ к мусорным контейнерам. Будучи пьян, бездомный пришел в ярость и стал разбивать машину подручными средствами.

Сработала сигнализация и разбудила хозяйку автомобиля и ее мужа. Мужчина выбежал на улицу и остановил дебошира, а владелица автомобиля вызвала полицию. Приехавшие стражи порядка задержали бездомного, было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества. Ущерб составил 230 тысяч рублей. Бомжу грозит до 2 лет лишения свободы.

Тюмень, служба информации

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