Пострадавшую от нападения собаки 2-летнюю тюменскую девочку эвакуируют в Москву

Тяжело пострадавшую от нападения собаки тюменскую девочку спецбортом отправят на лечение в Москву. Сейчас ребенок находится в реанимации ОКБ№2 Тюмени, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Нападение собаки на девочку 2017 года рождения произошло в четверг, 6 февраля в поселке Боровский. Девочка находилась у своей бабушки. По предварительным данным, принадлежащая бабушке крупная собака сумела вырваться из вольера и напала на ребенка, серьезно покусав девочку за голову, сообщили в пресс-службе областной полиции.

В пресс-службе департамента здравоохранения региона сообщили, что «вызов поступил 6 февраля в 10:59, прибытие бригады скорой медицинской помощи – 11:13. На момент осмотра у 2-летней девочки открытая рана головы и травматический шок. После оказания помощи маленькую пациентку бригада медиков доставила в ОКБ № 2. Принято решение о доставке ребёнка для оказания специализированной помощи в Москву. Правительством региона организована эвакуация ребёнка спецбортом».

Полиция продолжает доследственную проверку по факту причинения вреда здоровью ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тюмень, служба информации

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