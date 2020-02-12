Тобольские чиновники с опозданием приняли зимники, закрыв глаза на нарушения

В Тобольском районе зимник к труднодоступным деревням Заболотья смогли открыть лишь на полтора месяца позже запланированного. Не обеспечена безопасность всех переправ, сообщают местные жители.

В 2019 году муниципальный контракт на обустройство зимника – единственной связи Заболотья с «большой землей» в холодное время года – выиграло КХ Данилова. Общая сумма контракта составила 46,8 млн рублей. По контракту, кроме собственно обустройства зимника, подрядчик должен был установить на речных переправах 8 новых вагонов-бытовок. Они нужны, чтобы можно было обогреть людей, если их машина провалится под лед. На переправе, согласно контракту, должен находиться водитель с трактором, чтобы вытаскивать провалившиеся машины и помогать тяжелым автомобилям при подъеме на берега рек.

Однако, как говорят местные жители, на большинстве переправ если и есть тракторы, то нет трактористов. Некоторые вагоны-бытовки в течение длительного времени стояли закрытыми на замок. Местные жители сообщают, что подрядчик ставит свою технику у переправ только на время приезда проверяющих из района и убирает, когда чиновники уезжают. На 11 февраля в Ачирском сельском поселении дежурный был лишь на одной переправе из трех. В Лайтамакском сельском поселении как минимум на двух переправах водители тяжелой техники отсутствовали.

Дошло до того, что в конце января главы Ачирского и Лайтамакского сельских поселений Дильнур Яналиев и Марат Биктимиров официально попросили исключить их из состава комиссии по осмотру, приемке в эксплуатацию, проверке уровня содержания и закрытию движения на зимних автомобильных дорогах (автозимниках) в Тобольском районе. Главы отказались подписывать какие-либо документы по зимнику.

При этом подрядчику удалось привести в удовлетворительное состояние сами зимники, на которые в декабре-январе часто жаловались местные жители. Стоит отметить, что обычно приемка зимников в Тобольском районе происходит в 20-х числах декабря. Действуют зимники до конца марта-начала апреля.

Тем не менее, 7 февраля зимник был принят администрацией района. «В Тобольском районе до Заболотья можно добраться по зимнику, – говорится в сообщении в группе «Тобольский муниципальный район» соцсети «Вконтакте». – На семи малых реках провели повторные процедуры технического освидетельствования. Одну из рек может пересечь транспорт весом до 20 тонн, еще одну – до 30 тонн, остальные – до 40 тонн. Сотрудники Тобольского отделения ГИМС совместно с представителями администрации Тобольского района признали переправу безопасной».

Глава Лайтамакского сельского поселения Марат Биктимиров и глава Ачирского сельского поселения Дильнур Яналиев отказались от каких-либо комментариев по ситуации с зимником. И.о. главы Тобольского района Марат Бакиев также не стал разговаривать с корреспондентом «Нового дня», предложив направить в администрацию района письменный запрос информации.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 12.02.20

В Тюмени высокопоставленные силовики отметили повышение коллеги под лозунги «Жизнь ворам!» и «АУЕ!» (ВИДЕО). / Заболевшая коронавирусом китайская студентка покинула тюменскую больницу. / Операторы сообщили о сбоях во время тестирования суверенного интернета. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»