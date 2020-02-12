СК начал проверку праздника силовиков, позировавших под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ»

Следственный комитет начал служебную проверку после публикации агентством «Новый день» видео, на котором сотрудники СК и полиции празднуют присвоение очередного звания коллеге под возгласы «Жизнь ворам» и «АУЕ».

«Следственным управлением проводится служебная проверка по размещенной в СМИ информации», – лаконично прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.

Как писал «Новый день», сотрудник Следственного комитета Рафик Аглиулин в компании представителей других правоохранительных органов отметил получение звания майора в тюменском ресторане «СоЛобио» под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ». Во время празднования компанию силовикам составил ранее судимый гражданин, при этом правоохранители позировали на камеру мобильного телефона. Запись была сделана 7 февраля.

На видео попали Алексей Ушатый – начальник отдела по борьбе с организованной преступностью общеуголовной направленности управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области, его заместитель Артур Рузеев, Рафик Аглиулин – следователь Следственного управления СК РФ по Тюменской области и его гости. Компанию им составляет ранее судимый Денис Девкин, который и произносит фразы: «Жизнь ворам» и «АУЕ».

Тюмень, служба информации

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